Al via interventi per riqualificare le strutture della polizia. “Gioco di squadra” per rafforzare la sicurezza a Catanzaro

sinergie per la legalità

CATANZARO La sicurezza passa anche attraverso gli investimenti nelle strutture delle forze dell’ordine e attraverso il “gioco di squadra” tra istituzioni. Su questa direttrice si è indirizzata la sinergia tra ministero dell’Interno, Regione e altri enti territoriali che ha portato al finanziamento di alcune opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del commissariato di polizia. di Catanzaro Lido e la riqualificazione della palestra della sezione delle Fiamme Oro di Catanzaro. A presentare in una conferenza stampa gli interventi il sottosegretario di Stato, Wanda Ferro, l’assessore regionale con delega alla Sicurezza e alla Legalità, Antonio Montuoro, il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, insieme al presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile. Per la ristrutturazione del commissariato di Catanzaro Lido è previsto un finanziamento di 89mila euro, mentre quello per la palestra delle Fiamme Oro è pari a 53mila euro.

Gli interventi

«È una giornata importante perché conferma l’attenzione verso il polo polifunzionale e le strutture destinate alle forze di polizia. Le risorse assegnate rappresentano un primo passo di un percorso che porterà a breve anche nuovi finanziamenti del ministero dell’Interno per migliorare gli spazi in cui operano donne e uomini in divisa»: così ha esordito la Ferro ricordando poi che «il commissariato di Catanzaro Lido per me è anche un luogo dal forte valore simbolico, perché qui nacque il distaccamento della Polizia di Stato, realizzato ai tempi della presidenza di Michele Traversa. Una struttura che oggi, dopo anni di scarsa manutenzione, necessitava di interventi di riqualificazione. Gli investimenti riguarderanno anche le infrastrutture sportive e, nei prossimi mesi, saranno destinati ulteriori fondi sia per le aree esterne sia per altri interventi all’interno del polifunzionale. La vicinanza del ministero dell’Interno dimostra l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni. Oggi aggiungiamo un altro tassello per Catanzaro e soprattutto per le forze dell’ordine, che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini». Per Montuoro «questi interventi rientrano nella strategia prevista dal protocollo sottoscritto tra Regione Calabria, Agenzia nazionale per i beni confiscati e Ministero dell’Interno. Ringrazio l’onorevole Ferro per il costante supporto e per la sinergia istituzionale che ci consente di portare avanti iniziative a sostegno della legalità e dei presidi di sicurezza. Il piano approvato dalla Giunta prevede anche altri investimenti su strutture delle forze di polizia e dell’Arma dei Carabinieri in diverse aree della Calabria. La Regione continua così a investire nei presidi di legalità e a rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine, fondamentale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini». A sua volta, il questore Linares ha evidenziato: «Questi interventi sono un esempio concreto dell’attenzione del ministero dell’Interno verso i territori e della collaborazione tra il ministero dell’Interno e la Regione Calabria. Un lavoro di squadra che punta a riqualificare strutture importanti per il territorio e per la sicurezza. Penso, ad esempio, alla palestra delle Fiamme Oro, dove ogni anno decine di bambini e ragazzi catanzaresi praticano sport e vengono educati ai valori della legalità. Riqualificare questo spazio significa offrire loro un ambiente ancora più adeguato, promuovendo lo sport come strumento di crescita e inclusione. Allo stesso modo – ha concluso Linares – gli interventi sul commissariato di Catanzaro Lido non serviranno solo a migliorarne la struttura, ma anche a renderlo un presidio di sicurezza ancora più riconoscibile in un quartiere in continua espansione come Giovino. La sicurezza passa anche attraverso luoghi visibili, efficienti e vicini ai cittadini». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato