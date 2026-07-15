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“Liberi di scegliere” è legge: approvato all’unanimità al Senato

Nata nel 2012 dal lavoro di Roberto di Bella, all’epoca presidente del tribunale per i minorenni a Reggio Calabria

Pubblicato il: 15/07/2026 – 17:46
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“Liberi di scegliere” è legge: approvato all’unanimità al Senato
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ROMA L’aula del Senato ha approvato all’unanimità e definitivamente il disegno di legge per proteggere minori e giovani sotto i 25 anni, figli di famiglie mafiose e quei genitori che vogliono allontanarsi dal contesto della criminalità organizzata. Nota anche come legge “Liberi di scegliere”, è una proposta bipartisan approvata alla Camera il primo luglio. La norma ha origine dal protocollo “Liberi di scegliere” nato nel 2012 dal lavoro del presidente del tribunale per i minorenni di Catania, Roberto di Bella, all’epoca a Reggio Calabria, con l’obiettivo di assicurare ai minori una concreta alternativa di vita.

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