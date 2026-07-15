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MONDIALI 2026

Rimonta Argentina sull’Inghilterra: sarà finale contro la Spagna

Decisivo Martinez al 92′

Pubblicato il: 15/07/2026 – 23:11
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Rimonta Argentina sull’Inghilterra: sarà finale contro la Spagna
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L’Argentina batte 2-1 l’Inghilterra e conquista la finale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta gli inglesi passano in vantaggio al 55’ con Gordon, ma nel finale arriva la rimonta dell’Albiceleste: Enzo Fernández pareggia all’85’, poi Lautaro Martínez firma il sorpasso al 92’ su assist di Messi. I campioni del mondo in carica affronteranno la Spagna domenica 19 luglio nella finalissima in programma a New York. In palio, per l’Argentina, c’è il secondo titolo consecutivo, impresa che manca dai tempi del Brasile del 1962

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