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MONDIALI 2026
Rimonta Argentina sull’Inghilterra: sarà finale contro la Spagna
Decisivo Martinez al 92′
Pubblicato il: 15/07/2026 – 23:11
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L’Argentina batte 2-1 l’Inghilterra e conquista la finale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta gli inglesi passano in vantaggio al 55’ con Gordon, ma nel finale arriva la rimonta dell’Albiceleste: Enzo Fernández pareggia all’85’, poi Lautaro Martínez firma il sorpasso al 92’ su assist di Messi. I campioni del mondo in carica affronteranno la Spagna domenica 19 luglio nella finalissima in programma a New York. In palio, per l’Argentina, c’è il secondo titolo consecutivo, impresa che manca dai tempi del Brasile del 1962
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