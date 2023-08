Gole del Raganello, il sindaco di Civita: «Speriamo possano tornare presto a essere fruibili»

L’appello

CIVITA «Siamo speranzosi che presto possa tornare a essere fruibile un bene identitario di Civita come le Gole del Raganello». Lo afferma Alessandro Tocci, sindaco di Civita, nel corso del consiglio comunale. «Siamo fiduciosi – si legge nel comunicato – che possa essere rivista la decisione del sequestro delle Gole del Raganello assunta subito dopo la tragedia del 20 agosto, anche perché in altri luoghi di Italia, per tragedie simili, sono state assunte decisioni differenti da quella riservata alle Gole del Raganello. Siamo speranzosi che quanto prima le Gole del Raganello possano ritornare “libere” ed essere riconsegnate ai tanti turisti che vengono a Civita con l’intento di visitarle». Le parole del primo cittadino sono state pronunciate nel corso della presentazione del terzo punto posto all’ordine del giorno dell’ultima seduta di consiglio comunale riguardante “Approvazione del progetto definitivo / esecutivo – Pac 2007 – 2013 D.G.R. 439/2021 – Messa in sicurezza miglioramento accesso e servizi di fruibilità del torrente Raganello”. Assunzione onere di garanzia per gli importi concessi a titolo di erogazione dell’anticipazione da parte della Regione Calabria”. «Il punto – si legge – è stato approvato all’unanimità. La seduta del consiglio comunale, convocata in sessione ordinaria dal presidente, Antonluca De Salvo, si era aperta, come di consueto, con l’approvazione dei verbali della seduta precedente». «Subito dopo – conclude la nota -, il consiglio comunale ha approvato, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l’astensione di quelli di minoranza, l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri – Esercizio finanziario 2023».