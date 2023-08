Bezos “vede” la Calabria. Il panfilo di mister Amazon al largo di Capo Bruzzano

l’avvistamento

BIANCO Il miliardario Jeff Bezos ha scelto Capo Bruzzano per fare una sosta con il suo panfilo Koru, considerato il veliero più grande del mondo con i suoi oltre 100 metri di lunghezza, dotato addirittura di un eliporto. Il 59enne, imprenditore e informatico statunitense, proprietario di Amazon, domenica scorsa avrebbe fatto un bagno nelle acque tra Bianco a Africo restando affascinato dalla limpidezza del mare e dalla bellezza suggestiva della scogliera. Prima tra Capri e Procida il terzo uomo più ricco del mondo ha fatto poi rotta verso la Calabria fermandosi con il suo superyacht da 500 milioni di dollari almeno fino a domenica, per poi spostarsi sulle coste siciliane.

«Sono molto contento che Jeff Bezos sia stato attratto dalla bellezza delle nostre spiagge, – ha dichiarato ai microfoni del Corriere della Calabria il sindaco di Africo Domenico Madaffari – luoghi che potrebbero rappresentare un volano di sviluppo per l’economia del territorio. Bezos sta andando, a bordo del suo panfilo, nei luoghi più belli, per questo per noi è un motivo di orgoglio che abbia scelto di fermarsi qui. Mi aspetto – ha concluso il primo cittadino – per questi luoghi, tra i più suggestivi della Calabria, più attenzione». (redazione@corrierecal.it)