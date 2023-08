spigolature

Lo scrittore russo Vladimir Vladimirovič Nabokov ha scritto: «La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché la morte non potrebbe esserne una anche più grande».

Infatti. Giacomo Chiapparini, imprenditore caseario di Romano di Lombardia (Bergamo), è stato travolto e ucciso da 16mila forme di Grana Padano.

Il malcapitato è stato sepolto dal drammatico cedimento delle scaffalature che ospitavano migliaia di pesantissime forme di formaggio lasciate in dispensa per la stagionatura.