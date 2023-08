Regione, pubblicato avviso per la formazione professionale

Lavoro

CATANZARO «Sono quasi 2 milioni, per l’esattezza 1.957,403, le risorse, attinte dal Pnrr e dal Ministero del lavoro, che la Regione Calabria ha destinato per attivare percorsi formativi rivolti sia ai giovani soggetti all’obbligo di istruzione, sia ai giovani dai 17 ai 25 anni che hanno interrotto il circuito formativo». Lo afferma la vicepresidente della Regione, con delega al ramo, Giusi Princi, «nell’annunciare – è detto in un comunicato – la pubblicazione in preinformazione, con prossima pubblicazione a settembre, dell’avviso volto alla formazione professionale duale, indirizzato agli enti di formazione accreditati dalla Regione». «L’obiettivo primario di questa azione – aggiunge la vicepresidente Princi – è di promuovere l’occupabilità dei giovani e l’acquisizione di competenze direttamente rilevanti per il mercato del lavoro, riducendo il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle fornite dai programmi formativi. Si interverrà rafforzando il modello duale, ovvero il sistema che integra la formazione ordinaria svolta presso l’ente formativo, con periodi di applicazione pratica da realizzare presso imprese partner del territorio». Secondo Giusi Princi, «si tratta di Percorsi formativi sempre più professionalizzanti e qualificanti, pianificati, d’intesa con il presidente Roberto Occhiuto, per rispondere alle esigenze delle imprese e del tessuto produttivo locale, al fine di agevolare, in modo mirato, le transizioni dei giovani verso il mercato del lavoro. Un lavoro certosino che ha visto protagonista il Dipartimento di istruzione e formazione, con la direttrice generale Maria Francesca Gatto e con il dirigente di settore Menotti Lucchetta, ai quali esprimo i miei più sinceri apprezzamenti». (Ansa)