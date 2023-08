Coppa Italia, Catanzaro battuto 4-1 dall’Udinese

il match

Tutto facile per l’Udinese all’esordio in Coppa Italia con il Catanzaro. I friulani si impongono 4-1, palesando una buona condizione fisica e una completa padronanza della partita, e nel prossimo turno attendono la vincente di Cagliari-Palermo. Subito in rete i padroni di casa al 9′ con Lovric che insacca una conclusione da centro area. Pareggio quasi immediato dei calabresi – neo promossi in serie B – con Vandeputte che al 12′ sfrutta anche un’indecisione di Silvestri. Nuovo vantaggio bianconero a inizio ripresa con un tiro a fil di palo di bomber Beto che al 49′ rompe l’equilibrio. Partita in ghiaccio al 64′ grazie a Thauvin che realizza un rigore con freddezza dopo un atterramento di Beto. Il poker lo sigla Lucca al 93′ con un pregevole scavetto ai danni dell’ incolpevole Fulignati. L’attacco bianconero è la nota più positiva della serata, in attesa dei recuperi dei lungodegenti Deulofeu e Success.