Beccato con 395 grammi di hashish in casa, arrestato un giovane a Luzzi

la perquisizione

LUZZI Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Rende, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, volto alla repressione del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione di un giovane di 27 anni, residente a Luzzi, sospettando fosse un luogo di smercio di droga.

Nel corso della perquisizione in vari punti della casa sono stati trovati circa 395 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e l’occorrente per la pesatura della droga e il confezionamento delle dosi, tutto posto sotto sequestro. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato tradotto sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Proseguirà nei prossimi giorni, la campagna di intensificazione dei controlli disposta dalla Compagnia Carabinieri di Rende per un deciso richiamo alla responsabilità e al rispetto delle regole adottate a tutela dell’incolumità e volti ad assicurare e prevenire ogni fenomeno di illegalità.