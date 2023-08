Discoteche abusive, stretta dei carabinieri sulla movida a Soverato

i controlli

SOVERATO Stretta sulla movida alla vigilia del Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Soverato con i militari delle 13 Stazioni dipendenti sparse su tutto il territorio del basso ionio catanzarese unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile hanno intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, con controlli di pubblici esercizi del settore turistico-balneare, di ristorazione e di intrattenimento musicale.

Soverato, discoteche non autorizzate a cielo aperto

A Soverato, i militari hanno passato al setaccio diversi locali spesso trasformati in vere e proprie discoteche non autorizzate a cielo aperto. Al termine delle verifiche, effettuate in osmosi operativa anche con personale specializzato di Arpacal (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Calabria), mediante l’utilizzo di strumentazione fonometrica, i Carabinieri hanno denunciato un 36enne del posto, gestore di un locale di somministrazione di alimenti e bevande sul lungomare, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, poiché senza ottenere un titolo abilitativo o presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell’art. 19 Legge 241/90, ha organizzato e permesso di compiere un intrattenimento musicale-danzante superando oltretutto i limiti massimi di esposizione al rumore consentiti dalle vigenti norme, eccedendo la cosiddetta “normale tollerabilità”, recando disturbo al riposo delle persone. Nell’ambito degli stessi controlli è stato sanzionato anche il gestore di un altro locale per disturbo della quiete pubblica.