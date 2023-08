Grave incidente a Tropea, due feriti. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

l’impatto

TROPEA Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8, nel centro di Tropea, mentre la località turistica si preparava a un Ferragosto molto affollato. Lo scontro è avvenuto tra un’auto ed una moto, sulla quale si trovavano due persone. Entrambe hanno riportato gravi ferite.

Per uno dei pazienti la squadra del Suem 118 accorsa sul posto e coordinata dal dottor Francesco Andreacchi, ha allertato l’elisoccorso dall’equipe del 118. L’eliambulanza ha poi trasferito il pazienta all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove dovrà essere trattato per una serie di traumi. Anche il secondo ferito è stato trasportato al Pugliese, ma in ambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini finalizzate a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.