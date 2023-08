Arrivato all’ospedale di Corigliano Rossano il contingente di medici cubani

sanità

CORIGLIANO ROSSANO «Questa mattina ho avuto il piacere di accogliere, anche a nome del Presidente Occhiuto, i medici cubani che da domani prenderanno servizio nell’Ospedale Compagna di Corigliano insieme al Direttore ASP Martino Rizzo e al Direttore di Dipartimento Luigi Muraca e alla Dottoressa Valenti. Un altro impegno mantenuto frutto del lavoro incessante che questo governo regionale sta portando avanti per migliorare le condizioni del servizio sanitario calabrese». Queste le dichiarazioni di Pasqualina Straface, presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali e Culturali a margine del primo incontro con i medici cubani da oggi in forza al nosocomio coriglianese. «Finalmente – prosegue Straface – riusciamo ad alleggerire il lavoro del personale medico, aggiungendo tre nuove risorse nel reparto di Pediatria, tre nel Pronto Soccorso e uno in Ginecologia nell’ospedale coriglianese mentre al Giannattasio di Rossano sono stati assegnati due medici in radiologia, cinque in pronto soccorso e uno in ortopedia. Un passo importante che ci consentirà di garantire un’adeguata turnazione dei medici e ci permetterà di garantire adeguata assistenza alla cittadinanza. Un altro impegno che il Presidente Occhiuto ha preso con i cittadini e ha portato avanti con forza e che si inserisce all’interno del percorso di riforma della sanità calabrese che stiamo portando avanti sin dai primi giorni del nostro insediamento».