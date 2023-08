Oltre 1700 persone controllate, il bilancio della Polfer per il weekend ferragostano

sicurezza

REGGIO CALABRIA Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione predisposti da questo Compartimento Polfer per la Calabria per il periodo estivo, nel weekend di Ferragosto, sono stati espletati servizi specifici a bordo dei treni e nelle stazioni. Lo riferisce una nota. L’attività, che si inquadra nell’ambito di un dispositivo di sicurezza rafforzato su scala nazionale, ha visto impegnate oltre 107 pattuglie, che hanno identificato 1762 persone, ed ha interessato i principali scali ferroviari delle cinque province di competenza del Compartimento: Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Rispetto all’anno precedente vi è stato un notevole incremento sia delle persone identificate che delle pattuglie a bordo dei treni e negli scali ferroviari ricadenti nella competenza compartimentale, garantendo un significativo incremento degli standard di sicurezza. I controlli, in particolare, sono stati concentrati negli scali e nelle aree di maggiore affollamento per la presenza di turisti. Le pattuglie impiegate hanno monitorato costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dalle stazioni, effettuando minuziosi controlli nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito.