Scontro auto-scooter a Forte dei Marmi, morto 36enne

l’incidente

FORTE DEI MARMI Un 36enne moldavo è morto questa mattina a Forte dei Marmi (Lucca) mentre era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un’auto. L’incidente è avvenuto alle 6,30 in via Emilia, alla rotatoria che incrocia con via Sipe. L’auto condotta da una argentina di 23 anni, residente in Versilia, si è scontrata con lo scooter su cui viaggiava il 36enne, anche lui residente in zona. In seguito ai gravi traumi subiti nel violento impatto l’uomo è deceduto. Sul posto è intervenuto il 118, e la polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.