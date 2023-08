Le sfide sull’ambiente e l’economia, Occhiuto: «Possiamo vivere ciò che è stato il Nord nel passato»

la visione

CATANZARO «Mi preoccupo quando non piove per la siccità e poi mi preoccupo quando piove perché rischiamo le alluvioni ogni volta. Ho sotto gli occhi questo e ce lo hanno tutti gli italiani, negare l’effetto significa negare l’evidenza». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista a “Repubblica”. «Quelle del Mediterraneo – ha detto Occhiuto – sono già le regioni più povere e dove si assiste a un generale spopolamento: manca la manutenzione del territorio e le istituzioni da sole difficilmente riescono a fare ciò che l’uomo faceva spontaneamente».

«Aggiungo – ha spiegato a Repubblica – che bisogna mitigare il rischio e per questo mi sono messo contro alcuni sindaci commissariando i Comuni che non facevano gli abbattimenti delle costruzioni abusive. Avremo davanti sfide nuove ma anche una straordinaria opportunità, se penso ad esempio che Gioia Tauro oggi è il primo porto italiano: il Sud come hub dell’Europa sul Mediterraneo». «Sarò un visionario – prosegue Occhiuto nell’intervista – ma possiamo vivere ciò che è stato il Nord nel passato, che ha beneficiato dalla vicinanza geografica al motore dell’economia, la manifattura tedesca».

E alla domande sulla polemica legate al presunto spostamento dei fondi per la velocizzazione della linea Lamezia-Catanzaro e della Sibari-Porto Salvo, Occhiuto risponde così: «I miei uffici hanno interloquito con Rfi. A noi interessa che i lavori si facciano, ci interessa di meno quali strumenti di finanziamento vengano utilizzati. Credo che Salvini abbia dimostrato attenzione per le infrastrutture per il Sud, penso ad esempio al Ponte sullo Stretto. Comunque ho chiesto altre risorse per alcuni tratti autostradali e ho avuto rassicurazioni, anche da Anas».