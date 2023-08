A Vazzano torna la tradizionale Sagra dei Pipi e Patati

l’evento

Tanti sono i piatti della cucina tipica calabrese che deliziano i palati dei numerosi turisti che in questi giorni stanno visitando la nostra terra. Sicuramente tra i più ricercati ce n’è uno che la fa da protagonista, soprattutto nel periodo estivo: i “pipi e patati”. Non si tratta di un semplice contorno come molti possono pensare, ma una vera e propria medaglia al petto dei calabresi. Facile da preparare, genuina, rustica al punto giusto, questa ricetta ha del sorprendente. Perché, nonostante il suo aspetto povero è un trionfo di gusto. Ma solo se la si prepara nel modo giusto. In lungo e in largo per la Calabria ogni paese ha i suoi segreti di preparazione, ognuno dei quali aggiunge al piatto il gusto tipico di quel territorio. I pipi e patati infatti, non sono solo un mix di peperoni e patate cotti in padella. Affatto. Questo piatto è mentalità, come si suol dire. Il risultato ottimale passa attraverso una lunga esperienza, una sapienza tutta fatta in casa, con ricette che si tramandano da generazioni. Tanto è grande la popolarità di questo piatto che nella provincia di Vibo Valentia, per la precisione a Vazzano, da 18 anni, ogni anno si svolge la Sagra dei Pipi e Patati e degli antichi sapori organizzata dalla locale Pro Loco. L’appuntamento rappresenta l’evento culmine dell’estate vazzanese che da anni porta nel piccolo borgo migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione, basti pensare che lo scorso anno le presenze sono state circa 2500 per un paese che conta poco più di 800 abitanti. Ma la sagra non è solo un appuntamento culinario ma anche un grande momento di convivialità frutto della collaborazione sinergica tra la Pro Loco, le imprese del territorio partner e del calore della gente di Vazzano che collabora fattivamente alla riuscita della manifestazione e che ha permesso all’evento di raggiungere la maggiore età. Una vera e propria famiglia che mette tutta la propria anima per l’ottima riuscita della serata. E anche quest’anno ad allietare i fan dei pipi e patati ci sarà il gruppo etnofolkAmakorà originari proprio di Vazzano. Per chiunque volesse quindi assaggiare questo tipico piatto e non solo, l’appuntamento è per il prossimo 21 agosto a partire dalle 20:30, basta prendere l’uscita A2 “Vazzano” e seguire l’odore delle padelle fumanti.