Incidente stradale nel Catanese, morti due agenti penitenziari

la tragedia

CATANIA Tragico incidente sulla strada statale 385 fra Palagonia e Mineo, nel Catanese. Due agenti della Polizia penitenziaria sono morti e altre due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto: le vittime erano sulla stessa auto e si stavano recando a Mineo per partecipare alla festa del Patrono. I due feriti sono stati portati in due diversi ospedali: uno a Caltagirone e l’altro, un collega delle due vittime, al Cannizzaro di Catania con un elicottero del 118. Per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palagonia. In segno di lutto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti per il patrono. (AGI)