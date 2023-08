Nuovo incendio sventato in Calabria grazie a un drone. Occhiuto: «Non ci fermiamo» – IL VIDEO

l’episodio

CATANZARO I droni messi in funzione dalla Regione Calabria per prevenire e evitare gli incidenti continuano a portare risultati. Come segnalato dal governatore calabrese Roberto Occhiuto sul suo profilo facebook, un drone oggi ha incastrato un uomo mentre appiccava il fuoco nel comune di Tortora, nel Cosentino. Subito dopo sono intervenuti carabinieri. L’uomo, una volta raggiunto dai militari, ha contribuito ha spegnere il rogo. «Un ringraziamento – scrive Occhiuto – ai carabinieri che, anche quest’anno, collaborano al progetto “Tolleranza Zero” assicurando la solita tempestività negli interventi e spegnendo addirittura gli incendi. Molto spesso si tratta di incendi colposi che, però, sempre più spesso, si espandono provocando enormi danni. Fino ad oggi – prosegue il presidente della Regione – abbiamo ripreso con i nostri droni e segnalato ai carabinieri 67 piromani che hanno avuto sanzioni pecuniarie fino a 10mila euro, e nei casi più gravi l’arresto. Non ci fermiamo».