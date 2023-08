«Questa è la mia prima casa»: l’ex bandiera giallorossa Nicolini cittadino onorario di Soverato

il personaggio

SOVERATO Giornata piena di emozioni al Comune di Soverato per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Enrico Nicolini, storica “bandiera” del Catanzaro calcio Nicolini, nato a Genova e cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha militato nel Catanzaro in due periodi distinti della sua carriera – tra il 1977 e il 1980 e nel 1988-89 – allenando anche le Aquile nel 1994-95. Con oltre 150 presenze e 7 gol, Nicolini è diventato un’icona degli anni più belli del calcio calabrese, creando un legame profondo con la regione e i suoi tifosi. Speciale il rapporto di Nicolini con Soverato, avendo sposato Maria Teresa Pultrone, soveratese. Dopo 44 anni da quei momenti straordinari il Comune di Soverato guidato da Daniele Vacca ha quindi deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Nicolini, che si è detto “molto felice per questo grande onore”, spiegando che “Soverato non è la mia seconda casa, ma è la mia prima casa insieme a Genova”. Molto contento anche il sindaco Vacca, che ha sottolineato la stima della comunità per Nicolini e ha poi ringraziato il Consiglio comunale per il supporto unanime alla decisione di conferire all’ex giallorosso la cittadinanza onoraria. Al termine della cerimonia Nicolini ha salutato e ringraziato tutti in dialetto calabrese tra gli applausi e i sorrisi dei presenti. (Foto tratta da facebook)