Domani all’anfiteatro De Rosis di Corigliano-Rossano arriva Nino D’Angelo

l’evento

CORIGLIANO ROSSANO All’anfiteatro De Rosis, Corigliano- Rossano, il 21 agosto arriva Nino D’Angelo. Grazie al libro “Il Poeta che non sa parlare”, che è uscito insieme all’omonimo disco, Nino D’Angelo, il popolare cantante partenopeo, continua, a grande richiesta, a proporre in tour uno spettacolo diviso idealmente in due tempi. Nel primo c’è spazio per le canzoni del nuovo album, nella seconda i grandi successi di questo mattatore che ha saputo conquistare il pubblico di ogni dove con la sua napolitanità, con la sua schiettezza. “Ho deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour. Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi”, queste le parole di Nino D’Angelo che canterà successi come “Nu jeans e ‘na magliett”, “Pop corn e patatine”, “Senza giacca e cravatta” e “Jesce sole”. La vita di Nino D’Angelo non è una favola, è l’emblema del cambiamento. La sua è una storia unica eppure esemplare: nato nella periferia napoletana, ha corso più veloce della miseria e ha realizzato il sogno di fare il cantante. Lui che è stato prima “il caschetto biondo” – neomelodico prima ancora che questo genere esistesse – e poi l’artista che evolve, che produce poesia, che rivoluziona la sua musica e i suoi dischi, fino a comporre anche per il cinema di qualità, raccoglie ora in questo tour che fa tappa in Calabria alcuni frammenti della sua vita, la sintesi dei suoi stati d’animo, e traccia la sua storia personale e artistica. A Corigliano-Rossano dunque la tappa del cantautore che parlerà anche di luoghi e persone – dall’estrema periferia alle luci della ribalta, da Forcella alla vertigine del successo. Lo spettacolo è organizzato da Gf Entertainment e Piano B all’interno del cartellone Coro Teatro&Cultura promosso dall’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano.