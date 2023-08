il focus

LAMEZIA TERME La Guardia Costiera intensifica i controlli in Calabria per salvaguardare l’incolumità dei bagnanti. Oggi, in particolare, il controllo viene effettuato proprio vicino alla riva, al fine di garantire la massima sicurezza ai turisti e ai residenti che si godono le spiagge calabresi durante la stagione estiva. Lo riferisce una nota. “La Guardia Costiera – si legge ancora – svolge un ruolo fondamentale nella tutela delle coste italiane e nella prevenzione di incidenti in mare. Attraverso una serie di controlli mirati, l’organizzazione si assicura che le norme di sicurezza siano rispettate e che i bagnanti possano godersi il mare in modo sicuro. Durante i controlli, gli agenti della Guardia Costiera verificano la presenza di eventuali pericoli, come correnti marine pericolose o presenza di meduse, e segnalano tempestivamente le eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti. Inoltre, controllano che le imbarcazioni siano in regola con le norme di sicurezza e che i bagnanti rispettino le regole di comportamento in mare. La Calabria, con le sue splendide spiagge e il mare cristallino, è una meta molto amata dai turisti italiani e stranieri. Tuttavia, è fondamentale garantire la sicurezza di chi si avventura in acqua, soprattutto considerando che non tutti i bagnanti sono esperti nuotatori. La presenza costante della Guardia Costiera sulle spiagge calabresi è un segnale di attenzione e di impegno per la sicurezza dei bagnanti. Grazie ai controlli regolari, è possibile prevenire incidenti e intervenire tempestivamente in caso di emergenze. È importante sottolineare che la responsabilità della sicurezza in mare non ricade solo sulle spalle della Guardia Costiera, ma anche sui bagnanti stessi. È fondamentale rispettare le indicazioni dei bagnini e seguire le regole di comportamento in acqua, come nuotare solo in zone autorizzate e non allontanarsi troppo dalla riva. Inoltre, è consigliabile indossare sempre il giubbotto di salvataggio, soprattutto per chi non è un nuotatore esperto. Questo piccolo accorgimento può fare la differenza in caso di difficoltà in acqua. La Guardia Costiera svolge un lavoro encomiabile per garantire la sicurezza dei bagnanti in Calabria. Grazie ai suoi controlli intensificati e alla presenza costante sulle spiagge, è possibile godersi il mare in tutta tranquillità, sapendo di poter contare su un’organizzazione che si impegna per la sicurezza di tutti. In conclusione, la Guardia Costiera intensifica i controlli in Calabria per salvaguardare l’incolumità dei bagnanti. Grazie a questi controlli – conclude la nota – è possibile prevenire incidenti e intervenire tempestivamente in caso di emergenze. È fondamentale che anche i bagnanti facciano la loro parte, rispettando le regole di sicurezza e seguendo le indicazioni dei bagnini. Solo così sarà possibile godersi il mare in tutta tranquillità”.