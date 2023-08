Rizziconi, rogo distrugge un elicottero antincendio di Calabria Verde: spunta la pista dolosa

il fatto

CITTANOVA (REGGIO CALABRIA) Un elicottero dell’azienda Calabria Verde della Regione destinato alle operazioni antincendio è andato distrutto in un incendio che ha coinvolto stasera una discarica a Rizziconi, nel reggino. L’elicottero era parcheggiato su un terreno comunale nelle adiacenze della discarica. Al momento non è ancora chiaro se l’incendio – la cui origine potrebbe essere dolosa – sia divampato nella discarica per poi estendersi all’elicottero o se sia avvenuto il contrario. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Presenti anche carabinieri e polizia per accertare la dinamica di quanto accaduto. (Ansa)