la tragedia

ROMA La tv di Stato iraniana ha confermato la morte del presidente Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian, nello schianto dell’elicottero su cui viaggiavano avvenuto in una zona montuosa di una provincia dell’Azerbaigian orientale. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente.