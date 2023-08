Tutti alla ricerca di Skinny, il cane “camminatore” calabrese sparito nel Varesotto

La vicenda

VARESE Sono in tanti nel varesotto che si stanno mobilitando, di persona o via social, alla ricerca di Skinny, un meticcio scappato il 16 agosto a Tradate dalla casa di chi lo aveva adottato in un canile della zona, dove era arrivato ad aprile con le staffette dal Sud. Taglia piccola, colore marrone, Skinny, come ha spiegato Jessica Iemma, la volontaria che in Calabria lo aveva salvato dalla strada, ha una particolarità che sta rendendo molto difficile il ritrovamento. Se va in panico o è stressato, può camminare per ore e ore senza mai fermarsi, giorno e notte, macinando chilometri dopo chilometri, nei boschi come sulle strade. «Quando siamo riusciti ad avvicinarlo mesi fa a Anoia, Reggio Calabria, dopo averlo avvistato e perso per giorni .- ha spiegato la volontaria – è stato solo perché si era procurato diverse fratture agli arti e non riusciva più a muoversi, ma appena guarito non stava fermo un minuto, un modo per scaricare le sue paure». Rimesso in sesto, il cane qualche mese fa era stato portato nel canile di Locate Varesino, finchè a luglio ha trovato una famiglia disposta ad accoglierlo.

Il 16 agosto approfittando di un attimo di disattenzione è uscito da solo ed è sparito. È stato visto una sola volta sulla strada che porta al canile, ma poi si sono perse le sue tracce. «Conoscendolo potrebbe essere anche arrivato in Svizzera .- ha detto Jessica – o magari sta tornando verso Sud».

I volontari però non disperano di ritrovarlo, continuano le ricerche, hanno tappezzato tutti i paesi della zona di volantini e si moltiplicano gli appelli via social.