Elicottero antincendio distrutto, «buona sinergia istituzionale per contenere i danni»

dopo il rogo

CITTANOVA «È stato appiccato fuoco a una struttura pubblica che è l’isola ecologica, dove noi facciamo lo stoccaggio del materiale che poi dovrà essere ritirato per lo smaltimento della raccolta differenziata spinta. Lì c’è il punto di raccolta ed è stato appiccato l’incendio in un punto dove c’era del multimateriale e dove c’era il parcheggio dell’elicottero usato dalla Protezione civile per il controllo del territorio». Il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino rimette in fila i fatti dopo il rogo che ha provocato la distruzione dell’elicottero utilizzato da Calabria Verde per i servizi antincendio. Un fatto gravissimo, i cui danni sono stati contenuti, evidenzia, grazie all’intervento «dei vigili del fuoco, delle maestranze del comune, degli stessi amministratori, carabinieri, polizia, polizia locale. Si è fatto un ottimo lavoro». Come noto, il presunto autore del gesto è già stato fermato dai carabinieri. Si tratta di un 28enne che sarebbe in cura nel Centro salute mentale, una notizia che il primo cittadino conferma. «I controlli hanno funzionato – continua Cosentino –. Ottima l’azione della polizia locale, dei carabinieri, del commissariato, in sinergia con i dirigenti del comune di Cittanova, che visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza sono riusciti a individuare la persona». I danni sono ingenti ma, così come già evidenziato da fonti investigative, dietro l’azione non pare esserci l’ombra di attività estorsiva o comunque da ricondurre alla criminalità organizzata. «Era una mia grossa preoccupazione – confessa il sindaco – ma invece le prime ipotesi sono di diverso tipo». Resta, a valle di una serata di grande preoccupazione la solidarietà istituzionale: «Ho avvisato la Regione Calabria – ricorda Cosentino –, mi è sembrato corretto: ho ricevuto la loro chiamata, la loro solidarietà, anche la loro vicinanza per come abbiamo gestito la vicenda. Ringrazio sia il presidente Occhiuto che l’assessore Gallo. C’è stata una bella sinergia tra le istituzioni (sul luogo dell’incendio è arrivato anche il commissario di Calabria Verde Giuseppe Oliva, ndr), ha permesso di evitare danni ulteriori». (redazione@corrierecal.it)