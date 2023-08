«Annullato per indisponibilità dell’artista». «No, io ci sono». Il Festival di Altomonte fa una figuraccia con Luxuria

il caso

ALTOMONTE L’annullamento dello spettacolo di Vladimir Luxuria ad Altomonte diventa un caso. Inizialmente prevista per il 24 agosto, la data è saltata. Nulla di anormale se non fosse che la versione fornita all’artista – carenza di spettatori – è diversa da quella che – lo spiega Luxuria in un video sui social – appare sul sito della rassegna del Festival, che fa riferimento a una indisponibilità dell’artista. Luxuria non ci sta e spiega le proprie ragioni. «Ero prevista giovedì 24 al Festival di Altomonte con Princesa ed ero molto contenta di farlo in Calabria e di conoscere questo luogo bellissimo, ci tenevo tanto – dice –. Subito dopo Ferragosto mi dicono che c’era poco interesse da parte della gente per il mio spettacolo. Ci sta, per carità, i flop esistono. Ho creduto a questa cosa, mi hanno chiesto di annullare la serata e ho acconsentito. Il problema è che poi vengo a vedere dal sito del Festival che la serata è stata annullata per indisponibilità dell’artista. No, mi potete dire quello che volete, io non ho mai dato buca, sono una persona precisa. Voglio dire a chi mi sta chiedendo che mi parlano di problemi organizzativi, del fatto che non gliene poteva fregare di meno alla gente di Altomonte di venirmi a vedere ma non addossate la colpa alla mia indisponibilità. Io sono disponibile, sempre, e soprattutto sono una persona precisa. Io nel mio lavoro ho sempre rispettato gli impegni e le persone che lavorano con me».

Versione aggiornata ma l’errore resta sul sito

Dopo la pubblicazione del video, la versione ufficiale viene aggiornata con una nota inviata alle redazioni: «Lo spettacolo Princesa, di grande successo, con Vladimir Luxuria previsto per il 24 agosto 2023 nel cartellone del Festival Euromediterraneo di Altomonte è stato rinviato a data da destinarsi per problemi organizzativi. I problemi organizzativi sono assolutamente estranei alla compagnia e all’artista Vladimir Luxuria molto sensibile alle tematiche da lei rappresentate nello spettacolo». Il caso, però, resta. Se la nota cerca di metterci una pezza, sul sito ufficiale del Festival resta la vecchia versione (foto sotto): «Lo spettacolo “Princesa” con Vladimir Luxuria previsto per il 24 agosto 2023 viene annullato per sopraggiunta imprevista indisponibilità dell’artista». Insomma, un pasticcio, per non dire una figuraccia.

Saltano anche Placido e Rubini

Tanto per approfondire, ci sono altri due spettacoli precedentemente previsti e ora annullato: per quello di Michele Placido – in programma stasera – il sito del Festival parla di rinvio «a data da destinarsi» mentre una nota cita «l’indisponibilità dell’artista»; stessa formula («indisponibilità dell’artista») viene utilizzata per l’annullamento dell’evento con Sergio Rubini. Speriamo che questa volta le versioni coincidano. (redazione@corrierecal.it)