Figec Cisal Crotone: «Riaperti i termini del concorso per la comunicazione alla Provincia»

CROTONE La Figec Cisal, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, prende atto con grande soddisfazione della revoca del bando, con conseguente rettifica e riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, del concorso pubblico per esami, indetto dalla Provincia di Crotone, per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo addetto alla Comunicazione” a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1, all’Area Marina Protetta Capo Rizzuto”.

L’iniziativa di richiedere la revoca in autotutela del concorso e la riapertura dei termini (che scadranno alle ore 12 del 12 settembre) è stata intrapresa dalla fiduciaria Figec Cisal di Crotone, Antonella Marazziti, ed è stata abbracciata da organizzazioni sindacali e mondo politico crotonese, dimostrando la condivisione delle argomentazioni sollevate dal nuovo sindacato unitario dei giornalisti e degli operatori dell’informazione, della comunicazione, dell’arte e della cultura.

«Uno degli aspetti fondamentali evidenziati dalla Figec Cisal – sottolinea Antonella Marazziti – riguardava l’assenza, sul bando pubblicato, delle indicazioni sulle mansioni che l’addetto alla Comunicazione avrebbe dovuto svolgere, aspetto cruciale che nella riapertura dei termini viene evidenziato. Mansioni che nel nuovo bando vengono specificate in “attività di marketing, promozione e comunicazione”».

«La Figec Cisal – evidenzia la fiduciaria di Crotone – crede che la trasparenza e la completezza delle informazioni nei bandi di concorso siano essenziali per garantire un processo di selezione equo e accessibile a tutti i candidati».

«La rettifica del bando e la riapertura dei termini – conclude Antonella Marazziti – rappresenta un passo importante verso un concorso più trasparente e inclusivo. La Figec Cisal continuerà a monitorare da vicino lo sviluppo del procedimento di selezione, affinché i principi di equità e pari opportunità siano rispettati».

«La positiva conclusione della vicenda – afferma, dal canto suo, il segretario generale della Figec Cisal, Carlo Parisi – oltre a confermare la bontà dell’iniziativa egregiamente condotta dalla fiduciaria di Crotone, Antonella Marazziti, evidenzia ancora una volta la fondamentale importanza del confronto preventivo tra sindacato e istituzioni nell’interesse dei lavoratori e di tutti i cittadini. Al presidente di Crotone, Sergio Ferrari, cui va riconosciuto il merito di aver scongiurato il rischio di contenzioso, recependo le richieste della Figec Cisal, ricordiamo infatti che è interesse comune garantire selezioni eque e trasparenti per una Pubblica Amministrazione credibile ed efficiente». (figec.it)