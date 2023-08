Forex: tiene banco l’euro-dollaro, ma quale broker per investire?

i consigli

Il mercato valutario continua a suscitare parecchio interesse fra gli investitori per via del dinamismo delle Banche Centrali ancora impegnate sul fronte inflazione; il focus degli operatori professionali, però, è incentrato in particolare sulla coppia euro dollaro, in quanto si ritiene abbastanza probabile che nei mesi a venire le politiche monetarie di FED e BCE possano iniziare a divergere, creando le condizioni per un riassestamento dei rapporti di forza tra le due divise nel medio termine. Naturalmente in attesa che si delinei uno scenario più leggibile dal punto di vista macroeconomico si predilige l’implementazione di strategie di trading sui time frame più veloci e, per portare avanti un approccio di questo tipo, si ricorre alla negoziazione di coppie di valute sul forex.

Il foreign exchange market è la piazza decentralizzata che registra i maggiori volumi di scambio sugli asset in questione e grazie a questa sua caratteristica risulta particolarmente funzionale nelle operatività a maggior vocazione speculativa. Gli intermediari che permettono di acquistare o vendere pair su tale circuito sono noti con il nome di broker online, realtà che sono in grado di offrire ai propri clienti condizioni per il trading valutario estremamente vantaggiose.

Trading tool per negoziare le coppie di valute sul forex

Come spiegato sul portale specializzato Migliorbrokerforex.net, il miglior broker forex è un intermediario autorizzato dagli Organi di Vigilanza che rilascia piattaforme di trading con specifiche caratteristiche. I tool per negoziare sul mercato valutario devono essere provvisti infatti di interfaccia grafica, per analizzare le strutture di prezzo dei vari pair, e di funzionalità come la leva finanziaria e gli ordini condizionati –stop loss, take profit: con il supporto di siffatta infrastruttura gli utenti hanno l’opportunità di cogliere spunti operativi con un corretto controllo del rischio, sfruttando persino i trend che si sviluppano sulle scansioni temporali infragiornaliere.

Inoltre la proposta dei broker online si concilia perfettamente con le necessità di chi muove i primi passi nel mondo del forex: difatti le piattaforme di trading presenti nel catalogo prodotti non solo non prevedono alcun costo di impiego ma sono addirittura attivabili con piccoli capitali; questa formula è l’ideale per chi non ha nessuna esperienza in quest’ambito, ma desidera ugualmente cimentarsi con l’operatività senza mettere a rischio i risparmi personali. L’offerta di tool per negoziare sul foreign exchange market è molto ricca, pertanto è essenziale sceglierne uno che si adatti bene alle proprie esigenza, poiché vi sono taluni software avanzati con una certa complessità di utilizzo e altri più essenziali nelle funzionalità, ma decisamente user friendly.

Dal trading tool user friendly di Plus500 ai software avanzati di Fp Markets

Plus500 fra i broker forex è di sicuro uno dei più apprezzati per la semplicità di impiego della sua piattaforma: attivabile con un capitale di partenza di appena 100 Euro, il tool proprietario della società offre l’accesso ad una buona selezione di coppie di valute fra major e minor. L’intermediario è autorizzato dalla CySec e presenta un’infrastruttura market maker, pertanto la compagnia in fase di esecuzione degli ordini funge anche da controparte dei clienti. Gli spread applicati fra bid e ask dei pair valutari sono variabili e in linea con la proposta di mercato.

FP Markets è un broker online australiano autorizzato dalla Asic, dalla Cysec e dalla FCA: la sua offerta commerciale riscuote parecchio interesse fra i trader più esperti non solo per la piattaforme a catalogo -oltre la web trader gli utenti hanno la possibilità di adoperare sia MetaTrader4 sia MetaTrader5-, ma soprattutto per le caratteristiche degli account sul forex. Nella fattispecie, la compagnia mette a disposizione dei clienti i cosiddetti conti raw, grazie ai quali si possono negoziare coppie di valute a partire da 0 pip di spread. Naturalmente è prevista una commissione per il trasporto ordine ma l’elevatissima velocità di esecuzione si adatta perfettamente all’operatività ad alta frequenza.