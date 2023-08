Minori stranieri non accompagnati, Calabria tra le prime regioni d’Italia per accoglienza

emergenza migranti

ROMA Sono 21.710 i minori stranieri non accompagnati in Italia al 31 luglio 2023. E’ quanto emerge dai dati aggiornati del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo i quali, quanto alla distribuzione per luogo di accoglienza, al primo posto c’è la Sicilia (23,78%), a seguire la Lombardia (12,89%), quindi l’Emilia Romagna (8,26%). Ancora, la Campania (6,69%), la Puglia (6,30%), la Calabria (6,15%), il Lazio (5,84%), la Toscana (4,58%), il Friuli Venezia Giulia (4,33%), il Piemonte (4,10%), la Liguria (3,65%), il Veneto (3,30%), l’Abruzzo (2,48%), le Marche (2,27%), la Basilicata (1,91%), il Molise (1,03%), la Sardegna (0,84%), l’Umbria (0,75%), Trento (0,49%), Bolzano (0,29%), Val d’Aosta (0,06%). (Sci/Adnkronos)