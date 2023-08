Stalking e minacce a due donne, straniero agli arresti domiciliari a Cirò Marina

il fatto

CIRO’ MARINA I carabinieri di Cirò Marina hanno arrestato uno straniero quarantenne per atti persecutori e minacce. Secondo gli accertamenti dei militari dell’Arma, l’uomo negli ultimi mesi avrebbe compiuto ripetuti atti di stalking, che si sarebbero intensificati durante il periodo estivo, sia nei confronti della ex moglie, anch’essa straniera, che di un’altra donna 30enne sua conoscente, consistenti in frequenti messaggi telefonici, pedinamenti e, in un’occasione, presentatosi presso la casa della ex moglie, lo stesso avrebbe danneggiato a calci il portoncino di ingresso della sua abitazione, per poi essere fermato dall’intervento dei Carabinieri. L’arrestato è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, misura cautelare che scaturisce dall’aggravamento del divieto, che già dal mese di giugno di quest’anno era stato imposto all’arrestato dal Tribunale di Crotone, di avvicinarsi alla ex moglie quando gli era stato applicato anche un braccialetto elettronico.