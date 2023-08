Tenta di uccide un uomo investendolo con l’auto, arrestato 43enne ad Isola

La vicenda

ISOLA CAPO RIZZUTO Colpisce con un bastone e poi tenta di investirlo con la sua auto. Per questo un 43enne di Isola Capo Rizzuto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

In particolare, i militari erano intervenuti nella serata del 18 agosto in un noto esercizio commerciale lungo la statale 106, ad Isola Capo Rizzuto.

Stando a quanto ricostruito degli inquirenti, la richiesta di intervento era giunta alla centrale operativa della Compagnia di Crotone, che ha inviato sul posto i carabinieri di Isola Capo Rizzuto. Una segnalazione che descriveva un cittadino straniero che in stato di agitazione stava tirando dei sassi contro un veicolo in transito, causando pericolo alla circolazione stradale.

I carabinieri giunti sul posto e riportata la situazione alla calma, hanno identificato i soggetti presenti, iniziando a ricostruire i fatti, anche grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite.

Fin dai primi accertamenti la ricostruzione dei fatti ha restituito un quadro diverso rispetto alla prima segnalazione: il cittadino straniero era prima stato aggredito con un bastone e a mani nude dall’italiano, che poi aveva tentato di investirlo con la propria auto. A quel punto l’extracomunitario aveva tentato di allontanare l’auto lanciando dei sassi.

La ricostruzione dei fatti e gli elementi raccolti dai carabinieri hanno condotto l’Autorità Giudiziaria ad emettere il provvedimento di arresto nei confronti del soggetto italiano, che al termine delle formalità di rito è stato accompagnato al carcere di Crotone.