ARDORE Un vasto incendio è scoppiato ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, tra le frazioni di Bombile e San Nicola, poco distante dalla zona in cui, prima del crollo, si trovava il Santuario della Madonna della Grotta. Sul posto sono intervenute squadre di Calabria Verde, vigili del fuoco, guardie venatorie e ambientali, carabinieri e personale della Protezione civile. Le fiamme hanno divorato vastissime parti di vegetazione, circa 80 ettari secondo le prime stime. A rischio anche alcune abitazioni, una di queste è stata evacuata. Sul posto si è reso necessario anche l’utilizzo di mezzi aerei, con un canadair che sta sorvolando la zona. Non si registrano fortunatamente feriti, solo tanto spavento tra gli abitanti della zona. (m.r.)