Incendio a Catanzaro, fiamme in prossimità di aziende agricole – VIDEO

CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono state impegnate dalle ore 14.35 circa per un incendio di vegetazione in contrada Cucullera, zona sud/est di Catanzaro. Interessati dal rogo macchia mediterranea e canneti in prossimità di aziende agricole. Sul posto 12 unità con 4 mezzi ed il Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei vigili del fuoco per coordinare le squadre di terra ed il mezzo aereo regionale inviato dalla base di Germaneto. Attualmente l’incendio è in fase di bonifica. Non si registrano danni a persone.