False assicurazioni online, la truffa parte da Cirò Marina: sei persone denunciate

MILANO Almeno 18 persone sarebbero cascate nella truffa organizzata da C. F., un pluripregiudicato 27enne di Cirò Marina che aveva aperto una falsa pagina web di assicurazione online facendosi pagare il premio su un conto banco posta a lui intestato, aperto e chiuso in pochi giorni. Lo riferiscono i carabinieri di Pavia che hanno denunciato sei persone, tutte residenti in Calabria e con precedenti specifici, con l’accusa di avere messo a segno la truffa.

Le indagini sono partite a metà giugno quando un 50enne del Pavese ha sporto querela ai carabinieri della stazione di Candia Lomellina. I soldi truffati con la promessa di sconti sarebbero finiti su conti dei complici di C.F. Il provento della truffa viene indicato dagli investigatori in 21 mila euro in pochi giorni. (Agi)