«Lamezia continua a versare in condizioni di abbandono»

La riflessione

Nel 2015 avevamo tutti creduto potesse essere il sindaco del riscatto. Che sapesse finalmente rilanciare la nostra città. Ma dopo pochi anni ci siamo dovuti ricredere, infatti, nell’ultima tornata elettorale con la coalizione di centrodestra ne avevamo preso le distanze supportando un altro candidato sindaco, uscitone sconfitto solo al ballottaggio. Purtroppo nel 2019 l’attuale Sindaco riesce a convincere i suoi sostenitori che ancora potesse dare tanto per Lamezia e che negli anni precedenti avesse fatto un ottimo operato soprattutto dal punto di vista finanziario, sanando le casse del Comune.

Oggi le dimissioni del Segretario Generale, la relazione dei revisori dei conti e le dimissioni del Presidente del collegio, ci dovrebbero fare riflettere se davvero questa azione di risanamento sia andata a buon fine o meno. Purtroppo ci viene il dubbio che forse Lamezia non navighi in buone acque finanziariamente parlando, anche se le ristrettezze che abbiamo vissuto in questi anni ci hanno fatto sperare che almeno dal punto di vista economico ne avremmo tratto giovamento.

La maggioranza che in consiglio comunale continua a sopravvivere sul filo dell’incertezza, l’incuria in cui versa la nostra città e la situazione in cui versano i conti del comune non fanno altro che disilludere anche i più tenaci sostenitori dell’attuale amministrazione, che oggi ne prendono le distanze.

La cittadinanza incomincia ad essere eccessivamente delusa dallo stato di abbandono in cui versa l’intera città, eppure, non si chiedono opere pubbliche straordinarie ma quello che i lametini vogliono è l’ordinaria manutenzione che oggi è completamente assente. Basterebbe dedicare un po’ più di attenzione nella gestione del verde e alla pulizia di strade e marciapiedi. L’obbiettivo primario di questa amministrazione da quando si è insediata, è stata quella di sanare i conti comunali, ma da quanto si apprende dai revisori dei conti, non sembra che questo obbiettivo sia stato mai raggiunto. I cittadini oggi si chiedono cosa abbia realizzato questa amministrazione, quali siano stati gli obbiettivi del programma elettorale realizzati.

Forse la promozione turistica e culturale del nostro territorio?

La valorizzazione delle nostre strutture sportive?

Il Psc e il Piano spiaggia?

L’Igiene urbana? Il Decoro urbano?

I Trasporti pubblici?

La Lamezia polo fieristico regionale?

Molti dei lametini credono che dal 2015 ad oggi non sia cambiato molto, le amministrazioni precedenti avevano deluso ed oggi si continua a deludere tutti i cittadini, lasciando questa città nell’incuria più totale.

Il mio augurio che in questo ultimo anno e mezzo che rimane l’amministrazione possa dare uno sprint finale, che possa in qualche modo porre rimedio ad anni di abbandono.

*ex Presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme-Forza Italia