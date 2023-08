La Ocean Viking a Vibo, sbarcati 180 migranti. Limardo: «Noi ci siamo»

l’accoglienza

VIBO VALENTIA La Ocean Viking ha attraccato al porto di Vibo Marina con oltre 400 persone a bordo, di queste 180 sono state accolte nell’hotspot di Porto Salvo. «Noi – ha scritto sui social il sindaco Maria Limardo – eravamo lì sulla banchina ad aspettare e ad accogliere questo carico di umanità dolente insieme con i vertici della Prefettura ed in testa il Prefetto, la Questura, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, l’Asp, la Croce Rossa, l’Augustus, la Promoarena, i nostri servizi sociali e quanti altri. In queste ore il dibattito sulla “questione migranti” è davvero ampio e aspro. Non c’è dubbio che vada trovata una soluzione politica e che l’Europa non può rimanere indifferente o, peggio, girarsi dall’altra parte. Bisogna lavorare per dare diritti a chi viene nel nostro continente e impedire che chi cerca una vita nuova sia sfruttato dai trafficanti di esseri umani. E, però, – afferma ancora il primo cittadino – oggi mi sono rimasti negli occhi i loro sguardi, le loro pupille grandi e scure, occhi insieme disperati e pieni di speranza. Mi sono rimasti impressi i volti pieni di dolore e, al contempo, di gioia. Mi è rimasto – soprattutto e su tutto impresso – forte e imperioso, il valore della loro vita, di ciascuna delle loro vite. Non si tratta solo di migranti, si tratta di mettere gli “ultimi” al primo posto, come bene ha detto il Santo Padre. Noi ci siamo, Vibo Valentia e i suoi cittadini ci sono, con amore, solidarietà, accoglienza, inclusione. Come sempre», conclude Limardo.