L’eclettico Martino

il personaggio

Nei giorni scorsi è stata ricordata la figura di Carlo Mazzone, epico allenatore di calcio che, nel campionato 1978-1980, allenò anche il Catanzaro.

Tra i giallorossi “militò” anche un personaggio di grande spessore: il medico sociale Geppino Martino che nacque a Rogliano(Cs) il 27 maggio 1933 da famiglia arbëreshe di Lungro, trasferendosi all’età di due anni a Catanzaro dove morì nel 2021.

Laureato in medicina, è stato primario del reparto di ortopedia nei presidi ospedalieri di Locri e Lamezia Terme. È stato, inoltre, medico sociale del Catanzaro Calcio dal 1962 al 1995 partecipando sia alle gioie delle diverse promozioni della squadra in serie A che ai dolori delle varie retrocessioni. Ha ricoperto tante cariche nazionali nel mondo della medicina sportiva.

Nel 1995, abbandonata l’attività sportiva, entra in politica esordendo come Presidente della Provincia di Catanzaro.

Nella foto accanto si vede Martino portare in braccio il giocatore infortunato, Gianni Improta. La foto fu scattata allo stadio Rigamonti di Brescia.