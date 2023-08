la tragedia

MILANO Una donna in bicicletta – si tratta di una ragazza di 28 anni – è stata investita e uccisa da un camion in via Caldara all’altezza di piazza Medaglie d’Oro a Milano. E’ successo poco prima delle 10. Inutile, purtroppo, l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno solo constatato il decesso della vittima. I rilievi sono affidati alla Polizia locale. (Agi)