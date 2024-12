Abusava e filmava ragazze, arrestato tecnico radiologo

DAL NAZIONALE

Si fingeva un medico, abusava di ragazze che si sottoponevano alle radiografie e molte le filmava di nascosto. La Squadra Mobile di Latina ha arrestato un tecnico radiologo della Asl di Latina, nel pomeriggio del 12 dicembre 2024 lo ha accompagnato nella locale casa circondariale, dove dovrà scontare la pena residua di anni 2 e giorni 12, per i reati di: violenza sessuale aggravata commessa in danno di più persone, pornografia minorile, esercizio abusivo di una professione ed interferenza illecita nella vita privata, così come disposto dalla sentenza definitiva emessa dalla Corte di Appello di Roma, stante la pena comminata di anni 4 e mesi 1 di reclusione, avendo già scontato la restante pena agli arresti domiciliari. La vicenda risale al dicembre del 2020, quando una ragazza minorenne è andata al Poliambulatorio Distretto 2 della ASL di Latina, per sottoporsi ad un esame radiografico ed è stata molestata dall’uomo che si presentava come medico. La giovane ha avuto anche il sospetto di essere stata filmata da un telefono cellulare, posizionato su uno scaffale, con l’obiettivo rivolto in direzione del lettino medico. Dalle indagini è emerso che 10 ragazze erano state vittime di molestie e a loro insaputa erano state filmate. Nei confronti dell’uomo c’è stata una prima ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari il 23 gennaio 2021 ed in seguito la sentenza definitiva di condanna per tutti i reati contestati, che prevedono ben 21 capi di imputazione, commessi tra Latina e Sabaudia dal 2018 al 2020. (ANSA)