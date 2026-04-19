Cropani, Usic: «Il Parco di educazione stradale simbolo di speranza e legalità»

l’evento

CROPANI “L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri ha preso parte con convinzione e senso di responsabilità alla riapertura del Parco di Educazione Stradale di Cropani, luogo simbolo di legalità restituito alla collettività e oggi rinato grazie alla forza della solidarietà. Si è trattato di un momento carico di significato, come sottolineato anche dalle parole del Prefetto di Catanzaro, S.E. Castrese De Rosa, e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Generale di Brigata Giovanni Pellegrino, che hanno evidenziato come iniziative di questo tipo rappresentino una risposta concreta e visibile alla criminalità, riaffermando la presenza dello Stato e la capacità delle comunità di reagire unite. Chi indossa una divisa sa che il proprio impegno non si esaurisce all’interno di una caserma. La nostra missione continua tra la gente, nei territori, accanto ai cittadini e soprattutto a fianco delle nuove generazioni. La riapertura del Parco non rappresenta soltanto il recupero di una struttura, ma la vittoria di una comunità che non si arrende davanti agli atti intimidatori. Un bene confiscato che torna a vivere diventa un messaggio potente: ciò che nasce nell’illegalità può trasformarsi in opportunità, crescita e futuro. L’USIC ha voluto essere presente proprio per sostenere questo messaggio, contribuendo concretamente a un progetto che educa i giovani al rispetto delle regole attraverso esperienze dirette e formative. Iniziative come questa dimostrano che la sicurezza si costruisce anche investendo nella cultura della legalità. Questo Parco è il simbolo di una speranza che cresce, soprattutto in una terra complessa e straordinaria come la Calabria. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri continuerà a sostenere e promuovere tutte quelle attività che rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini, nella convinzione che la vera sicurezza passi anche attraverso l’educazione, la partecipazione e la presenza attiva sul territorio. Oggi non si riapre solo un cancello: si rafforza un presidio di legalità e si accende una luce di fiducia per il futuro”. Così, in una nota, Francesco Di Nuzzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri.

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