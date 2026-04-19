Accoltellato in un parcheggio, muore in ospedale

aggressione mortale

PAVIA Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L’omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella. In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l’auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c’è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l’aggressione. Il ragazzo è stato ferito con una coltellata al collo. Da quando si è appreso, i suoi amici l’hanno portato a casa e, solo dopo essersi conto della gravità della situazione, hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno trasportato il 25enne in ospedale, ma ormai non c’era più nulla da fare. Oltre alla polizia, sono giunti sul posto per un sopralluogo anche gli agenti della polizia locale. Le indagini sono state subito avviate, per risalire agli autori dell’aggressione costata la vita al giovane e ricostruire la dinamica del delitto. (Ansa)

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