Crotone, la polizia arresta un uomo per riciclaggio

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CROTONE La Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale, emesso dalla Procura di Crotone, a carico di un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di riciclaggio. Il provvedimento, eseguito dalla Squadra Mobile, si inserisce nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvno, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità. Nello specifico, l’uomo, che già beneficiava della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato sorpreso mentre violava le prescrizioni imposte dall’ordinanza di concessione della misura alternativa, e pertanto è stato segalato all’Autorità giudiziaria che, alla luce del comportamento tenuto dal soggetto, ha disposto la sospensione della misura alternativa e la conseguente carcerazione. A seguito di accurate attività di ricerca, i poliziotti hanno individuato il soggetto e proceduto al suo arresto, dando esecuzione al provvedimento e conducendolo presso la Casa Circondariale di Crotone.

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