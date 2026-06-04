Petilia Policastro, controlli straordinari dei carabinieri per l’estate

prevenzione e controllo del territorio

PETILIA POLICASTRO Nell’ambito dell’azione di prevenzione e controllo del territorio disposta dalla Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, sono stati ulteriormente intensificati i servizi esterni nei comuni del comprensorio, con particolare attenzione alla sicurezza urbana, alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto delle condotte illecite sulle principali arterie stradali e al monitoraggio delle aree maggiormente frequentate in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.

L’incremento dei controlli, disposto con l’impego di personale delle dipendenti Stazione, del N.O.R. e degli equipaggi S.I.O. del 14° Battaglione Calabria, ha consentito di conseguire significativi risultati operativi. Negli ultimi giorni i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di oltre 200 persone e più di 100 veicoli, effettuando decine di accertamenti etilometrici, perquisizioni personali e veicolari, nonché elevando diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il contestuale ritiro di una patente di guida. Nel corso delle attività è stato inoltre individuato un conducente responsabile di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Particolarmente rilevante l’attività svolta dai Carabinieri della Stazione di Cotronei che, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un trentasettenne residente nel centro silano. Il provvedimento trae origine da una sentenza definitiva della Corte d’Appello di Catanzaro ed ha comportato l’accompagnamento dell’interessato presso la Casa Circondariale di Crotone, dove dovrà espiare una pena detentiva di quattro anni, oltre al pagamento della multa stabilita dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso delle medesime attività di controllo e monitoraggio del territorio, i militari della Stazione di Cotronei sono intervenuti anche in località Trepidò, nel cuore della Sila crotonese dove è stata rinvenuta una busta contenente complessivamente sessantotto cartucce di diverso calibro, immediatamente sottoposte a sequestro. Sono tuttora in corso gli approfondimenti investigativi finalizzati ad accertare la provenienza del materiale e ad individuarne l’eventuale detentore.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato