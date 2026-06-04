Tragedia di Amendolara, Cisl Cosenza: «Indignarsi e socializzare risposte strutturali per la centralità della persona»

la nota

COSENZA La CISL di Cosenza, assieme ai propri dirigenti sindacali, parteciperà all’incontro promosso dall’Amministrazione Comunale di Amendolara, convocato per il prossimo 5 giugno presso la Sala Consiliare “U. Pagano”, a seguito della drammatica strage di migranti verificatasi nei giorni scorsi lungo le coste del territorio. «Abbiamo accolto con senso di responsabilità l’invito del Sindaco Maria Rita Acciardi, dichiara il Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia, convinti che servano ulteriori investimenti e confronto sui grandi temi che riguardano la sicurezza dentro e fuori i luoghi di lavoro, la legalità, la coesione sociale e il lavoro di qualità». «La presenza della CISL e dei suoi dirigenti sindacali rappresenta un atto doveroso, convinti che momenti così drammatici richiedano responsabilità, equilibrio e spirito di squadra. Per questo abbiamo scelto di aderire a un momento di confronto promosso dalle istituzioni locali, convinti che le risposte più efficaci nascano dall’ascolto reciproco e dalla capacità di costruire percorsi condivisi. Le grandi questioni che riguardano la dignità umana, la legalità e il lavoro non possono essere affrontate in solitudine, ma richiedono il contributo e l’impegno di tutte le forze sociali e istituzionali». Siamo indignati e ci stringiamo alle famiglie dei braccianti morti e a tutta la comunità locale.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Procura di Castrovillari, Questura di Cosenza e tutte le forze dell’ordine coinvolte per l’importante attività investigativa e di coordinamento svolta in queste ore e che rappresenta bene l’idea di fare rete, rafforzare le sinergie e competenze per affrontare anche tragedie come quella accaduta in una interessante località turistica come Amendolara. Questo approccio dovrebbe stimolare, specie in una realtà complessa come quella della provincia di Cosenza, il concetto di corresponsabilità praticata e capacità di fare sistema. Per queste ragioni la CISL di Cosenza accoglie l’appello lanciato dall’Amministrazione comunale di Amendolara, ritenendo fondamentale promuovere una riflessione condivisa su dumping contrattuale, sfruttamento lavorativo e sulle condizioni di vulnerabilità che troppo spesso espongono uomini, donne e bambini a forme di marginalizzazione. «Di fronte a una tragedia umana di tale portata – prosegue Sapia – non possiamo limitarci al cordoglio o ancora più grave alle polemiche. Invece, ribadiamo che è necessario sostenere la contrattazione e la bilateralità, costruire luoghi di confronto e progettualità. Il lavoro regolare, sicuro e ben retribuito rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare ogni forma di sfruttamento, lavoro sommerso e criminalità». La CISL di Cosenza sarà presente all’iniziativa del 5 giugno per favorire inclusione sociale, contrastare caporalato, solitudini e illegalità, ma soprattutto ribadire l’importanza di investire in politiche di welfare e inclusione, incentivare politiche abitative e iniziative per trasporto gratuito, costruire risposte strutturali per governare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. «Solo attraverso il confronto tra i vari attori sociali e istituzionali – conclude Sapia – possiamo costruire risposte concrete a fenomeni complessi come quello migratorio e rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e della responsabilità condivisa».