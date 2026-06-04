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Raid di Israele su un condominio a Gaza City: morti e feriti

Quattro raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città

Pubblicato il: 04/06/2026 – 8:02
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Raid di Israele su un condominio a Gaza City: morti e feriti
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Secondo fonti dell’ospedale al-Shifa, riportate da Al-Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 8 persone. Quattro raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, dove i vigili del fuoco stanno lottando per domare gli incendi divampati. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche.

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