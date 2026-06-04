Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’annuncio

Pina Picierno lascia il Partito democratico

«La casa dei riformisti non c’è più»

Pubblicato il: 04/06/2026 – 8:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pina Picierno lascia il Partito democratico
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, lascia il Partito democratico. In un’intervista al Foglio spiega: “La casa dei riformisti non c’è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. E’ ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni”. “Il Pd – afferma ancora – ha subito uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili. Il partito che abbiamo voluto al Lingotto non esiste più ed è necessario prenderne atto, ma le ragioni per cui è nato esistono ancora”. “Se oggi esiste un luogo nel quale si misurano le credibilità, la forza e il futuro delle democrazie europee, quel luogo è Kyiv. Guardo con stupore – afferma in un altro passaggio – ai distinguo, ai silenzi che accompagnano il dibattito italiano sull’Ucraina”. 

Argomenti
Partito democratico
PD
pina picierno
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x