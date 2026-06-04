Pina Picierno lascia il Partito democratico

l’annuncio

ROMA Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, lascia il Partito democratico. In un’intervista al Foglio spiega: “La casa dei riformisti non c’è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. E’ ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni”. “Il Pd – afferma ancora – ha subito uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili. Il partito che abbiamo voluto al Lingotto non esiste più ed è necessario prenderne atto, ma le ragioni per cui è nato esistono ancora”. “Se oggi esiste un luogo nel quale si misurano le credibilità, la forza e il futuro delle democrazie europee, quel luogo è Kyiv. Guardo con stupore – afferma in un altro passaggio – ai distinguo, ai silenzi che accompagnano il dibattito italiano sull’Ucraina”.