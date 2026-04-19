Crotonese, controlli a tappeto della polizia tra Cirò Marina e il capoluogo

sicurezza

CROTONE Imponente operazione di controllo del territorio disposta dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, nelle città di Cirò Marina e Crotone. L’attività ha coinvolto numerosi reparti della Polizia di Stato — tra cui Anticrimine, Squadra Mobile, Ufficio Immigrazione, Digos, Ufficio di Gabinetto, Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria — con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati, in particolare lo spaccio di stupefacenti, e verificare la posizione di soggetti sottoposti a misure restrittive. Nel complesso sono state identificate 700 persone, di cui 191 con precedenti, e controllati 347 veicoli. Effettuati inoltre 32 controlli domiciliari nei confronti di persone agli arresti domiciliari o sottoposte ad altre limitazioni della libertà personale, e 29 posti di controllo sul territorio. Particolare attenzione è stata rivolta dalla Divisione Anticrimine a 24 soggetti residenti a Cirò Marina, tra arrestati domiciliari per reati legati agli stupefacenti e alla criminalità organizzata e sorvegliati speciali. L’Ufficio Immigrazione e la Digos hanno identificato 8 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, approfondendo anche le verifiche sulle dichiarazioni di ospitalità. L’Ufficio di Gabinetto ha invece identificato 50 persone (10 con precedenti) e controllato 25 veicoli. I controlli hanno interessato anche la viabilità: la Polizia Stradale ha identificato 31 persone (11 con precedenti), controllato 23 veicoli ed elevato 3 sanzioni al Codice della strada. La Polizia Ferroviaria ha concentrato l’attività nelle aree della stazione e nelle principali arterie, identificando 86 persone (30 con precedenti) e controllando 71 veicoli. Il Reparto Prevenzione Crimine ha operato a Cirò Marina con diversi posti di controllo, identificando 202 persone (39 con precedenti) e verificando 100 veicoli. Infine, le Volanti impegnate nel controllo del territorio hanno identificato 299 persone (77 con precedenti), controllato 128 veicoli ed eseguito verifiche su 8 persone sottoposte a misure restrittive residenti a Crotone.

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