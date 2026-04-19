Danni da maltempo in Calabria, il decreto martedì al Senato

agenda parlamentare

ROMA L’aula del Senato è convocata martedì 21 aprile alle 16.30. All’ordine del giorno due decreti: ddl n. 1845 di conversione del decreto-legge n. 33/2026 in materia di prezzi petroliferi; e ddl n. 1876 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 25/2026, approvato dalla Camera dei deputati, in materia di interventi per eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. (Askanews)

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