Immigrazione, l’attivista Pegah Moshir Pour a Crotone per la rassegna “E io ci sto”

l’appuntamento

CROTONE Sarà Pegah Moshir Pour, attivista iraniana per i diritti umani e digitali, presente all’ultimo Festival di Sanremo nel monologo con Drusilla Foer; uno delle protagoniste del talk “L’umanità ritrovata. Condizioni di vita in Medio-Oriente”, penultimo appuntamento della rassegna culturale “E io ci sto”, in programma giovedì 31 agosto a Crotone. L’incontro, a soli sei mesi dal naufragio di Steccato di Cutro, darà spazio al dibattito sui migranti e sarà moderato dal giornalista Bruno Palermo. Insieme a lui: Shimmels, mediatore culturale presso il C.A.R.A di Sant’Anna, Manuelita Scigliano dell’associazione Sabir e Ignazio Mangione, direttore del centro di accoglienza del C.A.R.A di Sant’Anna e il fotoreporter Giuseppe Pipita (ore 21 presso Orto Tellini, via Generale Tellini, ingresso con tessera associativa, 5 euro).

Il talk sarà intervallato dalle performance artistiche dei crotonesi Carlo Gallo, il quale leggerà delle poesie tra cui una di Erri De Luca e un frammento de “La nave fantasma”, spettacolo scritto da Maxi Obexer, che è andato in scena con la regia di Rita De Donato; Giorgia Arena, che interpreterà un monologo sulle donne tratto da un testo di Stefano Bartezzaghi che inizia con un tono ironico e si sposta poi sulla violenza di genere e infine Francesco Pupa, con un un intervento tratto dal libro “Quale umanità” di Vincenzo Montalcini. La rassegna si concluderà venerdì 1 settembre con la serata dal titolo “U Rion”, dedicata a prodotti audiovisivi con una forte identità locale. In questa occasione sarà proiettato il teaser di “Lux Santa” documentario del regista Matteo Russo, che dopo la proiezione dialogherà con l’attore Carlo Gallo e il produttore Orazio Guarino. La serata si aprirà con un performance realizzata dell’Accademia KROMA, e inframezzata da una sfilata organizzata dal reparto fashion e design dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. Chiudono la quattro giorni di eventi e cinema il gruppo musicale romano ALEMOA (ore 21.30 presso Orto Tellini, via Generale Tellini). La manifestazione è realizzata grazie al contributo di Calabria Film Commission, Comune di Crotone; sponsor: Bossi annunziata Agency (port of Crotone), Istituto Sant’Anna, Trony, Farmacia Caputo. Partner: Provincia di Crotone – Accademia di Belle Arti. Partner tecnico: Officina Kreativa.





Info: per partecipare agli eventi c’è bisogno del rinnovo della tessera associativa del valore di 5€ per un anno.

I luoghi del festival: Orto Tellini (Via Generale Tellini) e il Museo e giardini di Pitagora (via G.Falcone 9).