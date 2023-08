Mancuso: «All’associazione “Portatori della Vara Madonna della Consolazione” i pannelli infografici»

la concessione

REGGIO CALABRIA «Il Consiglio regionale, con sincera convinzione, ha voluto concedere, in comodato d’uso gratuito, una serie di pannelli infografici raffiguranti la storia della Vara e le pratiche devozionali a Maria Ss. della Consolazione, all’Associazione Portatori della “Vara Madonna della Consolazione”». Lo ha detto oggi in conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso. «Nello specifico – ha proseguito Mancuso – si tratta di materiale realizzato dall’Ente in occasione dell’allestimento del Laboratorio di Restauro della “Vara della Madonna della Consolazione”. L’accordo con l’associazione costituisce un elemento importante su cui far ruotare la progettazione e la realizzazione di uno spazio espositivo permanente, che racconti, ai fedeli tutti, la storia delle celebrazioni Mariane nel territorio reggino nel corso dei secoli. Le festività legate alla Madonna della Consolazione rappresentano non soltanto l’evento più sentito dai reggini, ma anche un significativo passaggio che lega simbolicamente tutti i fedeli alla città. Si tratta di un momento dal valore inestimabile, che si tramanda di generazione in generazione e racchiude, in modo ideale, la storia e le tradizioni di Reggio Calabria. E’ immensa la manifestazione di fede e commozione che riunisce intere famiglie sotto lo sguardo protettore della sua Signora.

A “Lei”, con autentica devozione, la città affida le proprie speranze, le proprie inquietudini, ma soprattutto i desideri di un futuro sereno per i suoi giovani e per gli ultimi. Il Consiglio regionale, con la concessione del materiale infografico in comodato d’uso gratuito, vuole inoltre riconoscere il prezioso e significativo impegno dei “Portatori della Vara Madonna della Consolazione”, associazione che, con passione e sacrificio, onora ogni anno le festività mariane». Alla conferenza stampa hanno anche preso parte: Gaetano Suraci, presidente dell’associazione ‘Portatori della Vara Madonna della Consolazione’, Padre Pietro Ammendola, frate superiore guardiano dell’Eremo, mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita Rc-Bova, Marcantonio Malara, consigliere delegato Feste Mariane del comune di Reggio Calabria , e Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia.